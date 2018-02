Veneto: per Ipab accordo di programma tra quattro istituti polesani

Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – Quattro realtà assistenziali del Polesine fanno squadra e mettono in comune l’acquisto di beni servizi, la formazione del personale la gestione di servizi aziendali.

Domani, venerdì 16 febbraio (ore 14.30), nella sede Iras di via della Resistenza 4, a Rovigo, il commissario straordinario dell’Istituto rodigino, Tiziana Stella, insieme alla presidente del Centro Servizi Anziani di Adria, Sandra Passadore, al presidente dell’Ipab ‘Andrea Danielato” di Cavarzere, Fabrizio Bergantin e alla responsabile del Centro servizi per anziani ‘Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara, Roberta Meneghetti, firrmerà l’accordo di programma per aggregare alcuni dei servizi comuni tra i quattro istituti.

‘E’ un passaggio storico per valorizzare e razionalizzare i servizi assistenziali per la terza età e per le persone non autosufficienti ‘ sottolinea l’assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin che ha promosso la sinergìa ‘ In questo modo il Polesine accoglie le indicazioni della legge regionale di razionalizzazione degli enti sociosanitari e anticipa uno degli orientamenti-chiave della riforma delle Ipab: aggregare e realizzare economia di scala, per contenere i costi e rendere servizi migliori e più efficienti agli ospiti e alle loro famiglie”.