Venezia, onda improvvisa: barchino si rovescia, una vittima

Un barchino si è rovesciato questo pomeriggio nella laguna di Venezia e il conducente è morto. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Capitaneria di porto. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i mezzi della guardia costiera. In un secondo momento è stato chiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco per il recupero del natante.

Secondo le testimonianze raccolte, alla base dell’incidente non ci sarebbero stati impatti contro bricole o corpi estranei. L’ipotesi ritenuta più probabile è che a causare il cappottamento dello scafo possa essere stata un’onda improvvisa.

Alla tragedia potrebbe aver concorso anche, secondo la Capitaneria di porto, una velocità piuttosto sostenuta dell’imbarcazione. Gli uomini della Guardia costiera stanno ascoltando coloro che hanno assistito all’incidente, cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.