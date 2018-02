L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul sistema spaziale italiano alla luce delle opportunità derivanti dalla Space Economy

Presso l’Auditorium Agenzia Spaziale Italiana Via del Politecnico snc Roma (Tor Vergata).

Visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede dell’ Agenzia Spaziale Italiana in occasione della cerimonia di apertura delle attività del programma PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia)

Visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana in occasione della cerimonia di apertura delle attività del programma PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia) Lunedì 26 febbraio 2018- ore 11.00 Presso l'Auditorium Agenzia Spaziale Italiana Via del Politecnico snc Roma (Tor Vergata). L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sul sistema spaziale italiano alla luce delle opportunità derivanti dalla Space Economy

