Unistem day: il 16 marzo all’Università di Pisa la giornata sulla ricerca sulle cellule staminali

Venerdì 16 marzo all’Università di Pisa si svolge l’Unistem day, la mattina dalle 9 alle 13 nella Sala Convegni del Polo Piagge (Via Giacomo Matteotti 11) e il pomeriggio dalle 14,30 alle 16 all’Unità di Biologia Cellulare e dello Sviluppo del Dipartimento di Biologia (Via del Brennero, 4).

Unistem day è un evento divulgativo sulla ricerca e sulle cellule staminali rivolto alle scuole superiori, che coinvolge 74 atenei italiani e centri di ricerca europei. Alla giornata organizzata all’Università di Pisa partecipano le scuole provenienti da Lucca (Liceo Vallisneri), Pisa (Santoni) e Cecina (Liceo Scientifico Fermi) e Pontedera (ITI Marconi).

Nato nel 2009 a Milano da un’idea di Elena Cattaneo, l’evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ricerca scientifica.

Quest’anno, l’Università di Pisa sarà presente grazie alla collaborazione di Mario Petrini e Alessandra Salvetti del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa, e di Marco Onorati del Dipartimento di Biologia. La giornata avrà inizio con l’intervento di Claudia Martini, Prorettrice per la ricerca in ambito nazionale. Successivamente, Alessandra Salvetti parlerà di cellule staminali e animali modello per il loro studio, Marco Onorati introdurrà le cellule staminali neurali, il segreto del nostro cervello. Interverranno Sabrina Vagnani (U.O. Reumatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale), che parlerà di cellule staminali mesenchimali nella ricerca di base e Serena Danti, che illustrerà l’uso clinico delle cellule staminali mesenchimali. Nel pomeriggio si passerà al bancone nei laboratori di ricerca: i ragazzi incontreranno i ricercatori dell’Unità di Biologia Cellulare e dello Sviluppo del Dipartimento di Biologia e dell’Unità di Biologia Applicata del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e osserveranno da vicino i fenomeni di rigenerazione nella planaria, un organismo modello, e le cellule staminali umane in coltura, provando, per un giorno, a mettersi nei panni di un ricercatore.