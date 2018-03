7° Convegno di Ufologia città di Pomezia: appuntamento domenica 13 maggio 2018

Finalmente è arrivata la data del convegno più popolare in Italia, il “7° Convegno di Ufologia città di Pomezia” che si terrà domenica 13 maggio 2018, al solito presso l’accogliente e rinomato Simon Hotel a 5 stelle, divenuto in pochi anni il Convegno più ambito e ricercato sui motori di ricerca in Italia per la splendida organizzazione e la qualità dei relatori crème dell’ufologia italiana e per le tante sorprese e innovazioni che l’organizzatrice unica dott.ssa Francesca Bittarello Aviatoria Consulting propone ed apporta ad ogni edizione (attualmente il convegno ha cadenza semestrale ma presto la cadenza potrebbe diventare trimestrale visto il largo successo di consensi) tanto da destare l’interesse di televisioni nazionali e locali e tanti giornali importanti come Il Tempo presente ad ogni edizione. Anche per questa edizione previsto il pienone di pubblico appassionati o curiosi e organi di stampa che giungeranno da tutto Italia compreso l’immancabile presenza di stampa nazionale e locale infatti a loro viene dedicata un area stampa riservata con simpatici cadeaux offerti dai vari sponsor dell’evento L’ingresso è come sempre gratuito per volere dell’organizzatrice ma di sorprese l’organizzatrice ne ha riservate anche al numeroso pubblico concedendo ad ogni persona che varcherà il Simon Hotel per il Convegno un grazioso cadeaux offerto dalla Diadora Pubblicità di Pomezia oltre un attestato di partecipazione ad personam. C’è da sottolineare che l’ingresso è sempre gratuito e per questa edizione l’organizzatrice ha deciso di fare una sorpresa agli appassionati con dei premi a sorpresa donati a fine serata. La giornata infatti si articolerà dalle 10 alle 19 con cena finale con i relatori per chi lo desidera con una pausa pranzo dalle 13 alle 14 dove tutti potranno per soli 5 euro gustare il famoso panino alieno un panino gigante e quest’anno una new entry la birra aliena…,il panino alieno è anche vegano e vegetariano con una bibita e un caffe. Inoltre per questa edizione si potrà cenare con l’organizzatrice e i relatori dietro prenotazione. Spicca tra i relatori il nome di Gaspare De Lama il famosissimo contattato di 97 anni che alla sua età ha deciso di essere a Pomezia per testimoniare la sua storia di contattismo vissuta con gli alieni e vista la sua incredibile forza e vitabilità a 97 anni pari a quella di un cinquantenne viene il sospetto che gli alieni gli abbiamo fatto qualche cosa , a seguire ci sarà a Pomezia anche il settantenne capostipite dell’ufologia in Italia nonché il più importante ufologo italiano eccellenza invidiatoci in tutto il mondo Roberto Pinotti con il suo C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale) da lui creato tantissimi anni fa, poi Pier Giorgio Caria ufologo ricercatissimo uno dei più noti documentaristi e divulgatori di esoterismo nel mondo, Pablo Ayo ufologo famoso anche per aver curato e presentato per anni la trasmissione Mistero su Italia 1 per il settore ufologico, Maurizio Baiata famoso ufologo giornalista e contattato italo-americano, Fabrizio Molly creatore dello Skywatcher ostia ufologo e ricercatore diventato famoso per i suoi video clamorosi sugli ufo, e non in ultimo la Francesca Bittarello che essendo ufologa e investigatrice ufologica nonché organizzatrice parlerà dei cerchi di grano. Sponsor dell’evento oltre il Simon Hotel, ci sarà come Main Sponsor la nota Diadora Pubblicità di Pomezia che molti gadget regala al pubblico, la Royal House con i servizi di noleggio di lusso e la BB Contest, Oopart i giochi da tavolo ufologici e Pirografica Mente un artigiana di Pomezia che fornisce pirografie a carattere ufologico, e non ultimo come sponsor figura Nel Mercatino dell’usato di Pomezia il mercatino dell’usato ultimo aperto a Pomezia.