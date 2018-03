Il 7 maggio 2018 è la Giornata Mondiale della Lentezza: ecco come festeggiarla

Chi va piano, va sano e va lontano. Quante volte ce l’hanno ripetuto? Ma quante volte abbiamo davvero seguito un consiglio così prezioso, presi com’eravamo a correre per non perdere il ritmo incalzante delle nostre giornate, in un festival quotidiano dello stress, per arrivare in tempo o forse ancora prima, in anticipo, rispettando orari e scadenze che, alla fine dei conti, non ci fanno mai davvero godere la vita?

Per ricordare a tutti l’importanza o addirittura – giocando con le parole – l’urgenza di affrontare l’esistenza con maggiore tranquillità, 12 anni fa è stata istituita La Giornata Mondiale della Lentezza: una ricorrenza che cade il 7 maggio 2018 ma che, per natura, può essere festeggiata in tutta calma, prendendosi il tempo necessario per riflettere sul modo più adatto per cambiare passo.

Slow Drive – Il nome dice già tutto. L’azienda di noleggio d’auto d’epoca senza conducente – con sedi a Torino, Bergamo, Parma, sul Lago di Garda e sul Lago di Como, Padova, Firenze, Savona e Verona – ha ribaltato completamente il significato di un mezzo pensato per velocizzare i viaggi, che diventa invece lo strumento per godersi in completa tranquillità un itinerario italiano a bordo di una vettura rétro, sottolineando aspetti centrali come il transito per paesaggi mozzafiato e la brezza della primavera che accarezza gli occhiali da sole o entra dolcemente attraverso i finestrini. Il voucher per un viaggio, a partire da 140 euro per mezza giornata e da 200 per la giornata intera, apre le porte – o le portiere – di un itinerario fuori dal tempo per ritrovarsi nell’atmosfera anni ’60 della Dolce Vita, in quell’Italia del Boom dove lo stile era davvero tutto. Con una scelta di oltre 30 auto, belle, lucide e introvabili – dalle roadster inglesi (Morgan, Triumph, MG), al maggiolino cabrio fino alle Fiat 500 e Mini Cooper – il kit del perfetto Slow Driver include voucher di prenotazione personalizzabile con validità 12 mesi, guantini in pelle retinati da guida, occhiale da sole per signora in stile vintage, modellino dell’auto (disponibile con extra costo a partire da 25 euro – su richiesta), scheda dell’auto e itinerari suggeriti della zona, per scegliere non la strada più veloce e trafficata ma quella meno battuta, più lunga ed emozionante. Inoltre, Slow Drive è convenzionato con hotel e B&B. (Slow Drive – vintage & motion, Cell. 338 9785124).

Happy Mama – Laboratorio culinario di Cavriago (RE), Happy Mama gioca con la tradizione delle marmellate, delle confetture e delle composte, in una tensione sperimentale davvero sorprendente ma rigorosamente legata ai tempi e agli spazi della natura, secondo i criteri della stagionalità e del Km 0. La lentezza è la regola che unisce tutte le confezioni dal sapore vintage, contenitori di autentiche esplosioni papillari che utilizzano il 110% di frutta per lanciarsi in abbinamenti audaci, missioni ritenute impossibili solamente perché nessuno ci aveva mai provato prima, forse per mancanza di tempo: confetture di prugne e zucca, sodalizi tra caffè in moka, cioccolato fondente, vaniglia e banane, composte di zucca gialla e cannella o chutney di mango e peperoncino – ottimo se accostato al pesce – mostarda di anguria bianca e salse di fragole e peperoni sono solo alcune delle idee fuori dal comune che Happy Mama offre l’opportunità di provare per festeggiare anche a tavola il giorno più lento dell’anno. (Happy Mama Cavriago (RE) Cell. 348 8845113 ).

Terme Preistoriche – Nel grande parco dello storico Hotel Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD), i vapori delle due piscine termali all’aperto si innalzano soffusi sui boschi ai piedi del Colle di Berta, creando il suggestivo scenario di un relax celebrativo che può durare dal mattino fino a mezzanotte, tra 56 idromassaggi con o senza ozono. Tra cascate cervicali, sauna e bagno turco, questo luogo si configura come un rifugio ideale per offrire al corpo e all’anima una meritata pausa dalla frenesia quotidiana. Un tempo ritrovo per nobili italiani e stranieri, oggi l’hotel è un gioiello che brilla in un territorio costellato di ville, castelli, monasteri e sentieri per escursioni in mountain bike e bicicletta, percorsi da trekking e di equitazione, campi da golf. Due verande si affacciano sul verde: nella più antica viene servita la colazione. Poi la giornata comincia nel mondo termale, specializzato nella fangobalneoterapia, grazie all’argilla naturale del bacino di Abano e Montegrotto dalle proprietà antinfiammatorie e nella cura e prevenzione di patologie alle vie respiratorie. Al potere dell’acqua e del fango, si unisce quello dei tantissimi trattamenti del centro benessere Angelica Rosa, personalizzati a seconda delle diverse esigenze. E poi massaggi di ogni tipo e trattamenti orientali, come l’hammam marocchino o il percorso emozionale alle 5 argille con i prodotti agli estratti naturali AbanoSPA, da abbinare alla cucina dei due ristoranti specializzati in piatti locali e mediterranei, con un’attenzione particolare a intolleranze e allergie. (Hotel Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD) Tel. 049 793477)

Frutti Antichi – Giunta alla quarta edizione, la versione primaverile della rassegna dedicata a piante, fiori e frutti dimenticati e prodotti di alto artigianato si svolge quest’anno il 12 e il 13 maggio 2018. Promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano – e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna di Pontenure (PC) e il Comitato FAI di Piacenza, Frutti Antichi è l’occasione perfetta per festeggiare la Giornata Mondiale della Lentezza con qualche ora di provvidenziale ritardo, partecipando a una delle più longeve manifestazioni dedicate al florovivaismo del panorama italiano, nella sua veste più raccolta ed elegante. Il programma, ricco di eventi, tra cui conferenze, laboratori per grandi e piccoli, presentazioni di libri, mette a confronto operatori del settore, studiosi e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Italia, all’insegna della valorizzazione dell’Ambiente, della promozione di uno stile di vita più vicino alla natura e della salvaguardia del patrimonio genetico delle specie naturali che rischiano l’estinzione. (Frutti Antichi, Tel. 334 9790207)

Festival della Lentezza – Non certo per ordine di importanza ma solo per coerenza con la posizione generalmente occupata da chi si muove con calma, il Festival della Lentezza è evidentemente la più adatta delle manifestazioni per celebrare, a distanza di un mese, la Giornata Mondiale della Lentezza. In programma tra il 15 e il 17 giugno 2018 nella splendida Reggia di Colorno (PR), la quarta edizione è dedicata al tema del “Coltivare” e snoda il proprio percorso attorno a una filosofia di vita attraverso incontri, laboratori e spettacoli a ingresso libero, gratuito e senza barriere, per i più grandi e per i più piccoli. Tra gli eventi e le iniziative di un’idea che mette al centro la qualità e il benessere dei rapporti umani, nel rispetto del territorio e delle sue risorse naturali, si segnalano anche un concorso letterario, la realizzazione di un Bosco del Tempo e un concerto itinerante di arpe tenuto dagli allievi della professoressa Alice Caradente che sarà la garbata e discreta colonna sonora degli eventi del festival che si concluderà in lentezza con la tromba di Paolo Fresu, domenica 17 giugno.

(Festival della Lentezza, Tel. 334 6535965)