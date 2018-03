9 marzo 2018: per la festa del papà viaggi e vantaggiose offerte col consorzio Italy Family Hotels

“È un padre saggio colui che conosce il proprio figlio”, scriveva così William Shakespeare. Condividere giornate intere con i figli, fuori dalla solita quotidianità, è senza dubbio un modo per conoscerli e per consolidare un legame importante e renderlo indissolubile. Le vacanze in famiglia sono belle anche per questo: per vivere insieme momenti speciali, rendendoli magici quando si trasformeranno in ricordi. La festa del 19 marzo 2018 è dunque un’occasione da non perdere. Che si tratti di un viaggio tra padre e figlio o figlia o di una vacanza con tutta la combriccola, gli alberghi del consorzio Italy Family Hotels sanno come rendere indimenticabile la festa del papà.

Un giorno in omaggio per i papà single con bambini all’Alpe di Siusi (BZ)

I papà single con i bambini si divertono un mondo tra gli scenari incantatidell’Alpe di Siusi, dove il Bad Ratzes di Siusi allo Sciliar (BZ) è l’ideale per quanti vogliono staccare dalla frenesia quotidiana e godersi i figli nella pace della natura. L’hotel per famiglie è infatti immerso in un bosco secolare di abeti ed è un ottimo punto di partenza per scoprire le Dolomiti a passeggio o sugli sci. Per la festa del papà – ma l’offerta è valida dal 18 febbraio al 3 aprile 2018 – i padri con bimbi hanno un giorno in omaggio. I piccoli, anche i neonati fino a 2 anni, hanno sempre assistenza e l’hotel organizza programmi di animazione a seconda delle diverse età, tra cui il corso di sci, il falò con pane al bastone, passeggiate con le lanterne, serate musicali, gite sulla neve, con le ciaspole o la slitta, lezioni per fare i biscotti con il pasticcere e tante attività. L’hotel ha anche un bellissimo centro wellness. Inoltre, i papà con i figli hanno a disposizione la mobil card, per viaggiare gratuitamente in autobus e treni in Alto Adige. La proposta “Io e il mio bambino”, per 7 giorni in mezza pensione, valida per un adulto con uno o 2 bimbi fino a 13 anni è da 784 euro. (Tel. 0471 706131)

Tour sciistici guidati e sconti per i figli in Val Gardena (BZ)

Per il papà sciatore, non c’è niente di meglio di una settimana tra le più affascinanti piste dolomiche della Val Gardena. Il Family Hotel Posta di Santa Cristina Valgardena (BZ), dedicato alle famiglie e ai piccoli ospiti, organizza per la festa del papà tour sciistici guidati e tante attività. Dall’11 al 18 marzo 2018, la Settimana Family Hit propone una vacanza di 7 giorni in mezza pensione, incluso l’uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness e un buono di 30 euro per tutta la famiglia. Ogni giorno si può partecipare a giri di skiguiding sulla neve. Inoltre, un autobus gratuito accompagna i mini-sciatori e i loro genitori sulle piste. E al ritorno c’è il divertente programma di intrattenimento del Dumbo Club, dedicato ai bimbi dai 3 anni in su, per 12 ore al giorno. Il prezzo dell’offerta è da 1.099 euro a persona a settimana. Dal 18 al 25 marzo 2018, con la proposta Ski Special, c’è il 50% di sconto sugli skipass. Il prezzo è da 314 euro a notte in mezza pensione. Per entrambe le offerte, i bambini fino a 7 anni in camera con i genitori hanno uno sconto del 70%, dagli 8 agli 11 anni pagano la metà. Invece, i piccoli fino a 2 anni pagano 140 euro tutta la vacanza. (0471 792078)

4 giorni da favola nella Valle di Primiero (TN)

Una vacanza di pochi giorni, ma tra scenari da favola. Tanto basta per rigenerarsi, vivendo una festa del papà fiabesca con i piccoli nella Valle di Primiero, ad un passo dalla splendida San Martino di Castrozza (TN) e dalle sue celebri Pale di San Martino. A proporla è l’Hotel Tressane, che invita ad una pausa di 4 giorni in un mondo di giochi ed attività per grandi e piccoli, la rilassante area wellness Gocce di Rugiada di 1000 mq, la cucina tipica con menu adatti a tutte le esigente alimentari. Fino al 28 marzo 2018, il soggiorno dalla domenica al giovedì, comprensivo di 4 notti in pensione wellness ¾, l’ingresso nel centro benessere, le animazioni del mini club Il mondo di Piffo e del baby park per bimbi dai 3 anni d’età è da 280 euro a persona. (Tel. 0439 762205)

Pensione completa e bambini gratis fino a 15 anni sulla Riviera ligure (SV)

Il mare e i bellissimi borghi della Riviera ligure. Il relax e la tranquillità di un albergo familiare, che fa dell’ospitalità un valore da oltre 50 anni. È una festa del papà all’insegna delle passeggiate sulla spiaggia, tour in bicicletta, buona cucina e tante sorprese quella che le famiglie scoprono all’Hotel Casella di Pietra Ligure (SV), con il suo bellissimo centro storico e il rilassante lungomare. Di recente è stato ristrutturato, per offrire agli ospiti una nuova piscina con idromassaggio, da condividere con tutta la famiglia. Qui i bambini e ragazzi fino a 15 anni soggiornano gratis, fino al 17 giugno 2018, godendosi una vacanza di almeno 5 notti. Sono inclusi la pensione completa, l’accesso alla piscina, acqua, vino e soft drinks, le biciclette con seggiolino. La cucina è a base dei prodotti tipici provenienti dalla vicina azienda agricola di nonno Piero. Il prezzo a notte per un adulto e un bambino è a partire da 74 euro, 2 adulti e un bambino da 108 euro, 2 adulti e 2 bambini da 116 euro. (Tel. 019 628141)