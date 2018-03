Ambiente: l’acidità degli oceani può rallentare la crescita dei coralli del 30%

Un’interessante ricerca è stata condotta dalla biologa marina Rebecca Albright della California Academy of Science, con la collaborazione di scienziati dell’University of Queensland: si tratta del primo studio focalizzato sugli impatti dell’acidificazione degli oceani su un intero sistema di banchi corallini.

Su Nature gli scienziati hanno spiegato di avere proceduto all’immissione di CO2 in una sezione della Grande Barriera Corallina australiana, presso l’isola “One Tree Island”, per simulare i livelli di acidificazione degli oceani previsti entro il 2050 ed osservare i livelli conseguenti di calcificazione (usata dai coralli e da altri organismi come parte della propria struttura): “Abbiamo osservato che nell’insieme della barriera vi è circa una riduzione del 30% nella calcificazione“, ha spiegato Albright. “I banchi corallini sono molto di più che solo coralli. Alcune alghe, spugne e altri abitanti dell’ecosistema sono anche coinvolti nel processo di calcificazione. Stiamo guardando alla risposta cumulativa dell’intero sistema“.