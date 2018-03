Giovedì, 22 marzo 2018 presso Palazzo delle Stelline a Milano dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 è previsto il Convegno ‘Nuove resilienze metropolitane dalle patologie ed emergenze dell’acqua’.

Di seguito il Programma.

Ore 9.00 Registrazione

Ore 9.30 Introduce: Bruno Marasà – Parlamento Europeo, Ufficio Informazione a Milano

Saluti istituzionali – Michele Camisasca – Direttore Generale ARPA Lombardia

Apertura lavori: Carlo Alberto Rinolfi, Presidente Mondohonline

Le nuove patologie dell’acqua: opportunità e nuove resilienze

Coordinamento e sintesi lavori: Claudia Sorlini, Biologa, già Presidente Comitato Scientifico

Università per l’Expo, Professore Emerito Università di Milano:

 Fattori biotici nella difesa dell’Acqua – Aurelio Viglia, medico biotecnologo, per Mondohonline

 Contaminanti emergenti negli ecosistemi acquatici: comportamento e destino ambientale –

Sara Valsecchi, CNR-IRSA/Istituto Ricerca sulle acque – Roma

 Le microplastiche, una nuova emergenza ambientale – Elena Fabbri, Università di Bologna

 Il Bisfenolo A e le conseguenze sulla salute: una indagine per Milano – Alberto Battezzati,

medico, Direttore Scientifico ICANS, Università di Milano

 Gli inquinanti emergenti nelle aree metropolitane: il caso di Milano – Enrico Davoli, IRCCSIstituto

di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – Milano

 Il monitoraggio e la rimozione dei contaminanti emergenti nelle acque destinate al consumo

umano della città di Milano – Alberta Chiappa, Tecnico del Laboratorio S.I.I. AP- MM spa

 La consapevolezza dell’acqua: rieducare al futuro – Gabriella Campioni, Educatrice – Istituto

Cosmòs per Mondohonline.

Interverrà Marco Granelli, Assessore all’Ambiente, Comune di Milano.

Dalle 14 alle 14.30 (Sala Pirelli)

“Il folle circo acquatico” – Il teatro musicale per uno sviluppo sostenibile

Presentazione a cura della Scuola secondaria di I grado Rinascita-A. Livi

Ore 14.30

Le emergenze idrogeologiche: opportunità innovative

Coordinamento e sintesi dei lavori: Giuseppe Santagostino, Esperto di sistemi geotermici e

idraulici, IDROSAI:

 Risorse idriche per l’Agricoltura in Lombardia – Andrea Corapi , Agronomo, Direzione Generale

Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, Regione Lombardia

 L’innovazione dei sistemi irrigui lombardi – Tommaso Maggiore, DISAA, UNIMI

 Cambiamenti climatici e risorse idriche per l’agricoltura – Luigi Mariani, UNIMI e Museo

Lombardo di Storia dell’Agricoltura

 Analisi evoluzione risorse di falda P.I. A. – Desdemona Oliva, Direttore Ricerca e Sviluppo,

Gruppo CAP

 Stato e prospettive dei ghiacciai dell’arco alpino – Guglielmina Diolaiuti, Geografia Fisica e

Geomorfologia, UNIMI – Milano

 Resilienze cittadine: riduzione del rischio di piene – Marco Mancini, DICA, Politecnico – Milano

 Opportunità di riutilizzo irriguo delle acque reflue: il caso di Milano Nosedo nel contesto

europeo – Francesca Pizza, Responsabile Processo, Depuratore Milano Nosedo

 Il sostegno finanziario alle sfide europee e globali legate all’acqua – Cristina Dragoi, Ingegnere,

Steering Committee, World Trade Point Federation

Interverrà Arianna Censi, Vice Sindaca e Consigliere delegato a Infrastrutture, Manutenzioni,

Pianificazione strategica, Città Metropolitana – Milano

Ore 17.30 Chiusura lavori