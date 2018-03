Acqua profumata: veleno per ferri da stiro e sistemi stiranti

Il settore dei ferri da stiro, ferri a caldaia e sistemi stiranti registra, ormai da diverso tempo, un incremento dei casi di riparazione degli apparecchi a seguito di danni causati da un utilizzo improprio di acque profumate.

I produttori di sistemi stiranti, rappresentati in Ceced Italia – l’Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi Domestici e Professionali – ricordano di attenersi sempre alle indicazioni inserite nel manuale d’uso; in particolare si evidenzia come sia sconsigliato utilizzare sostanze chimiche o detergenti (es. acque profumate, essenze, soluzioni decalcificanti, ecc.) o altri tipi di acqua (es. acqua piovana, acqua di batterie, deumidificatori)”.

Le acque profumate, comprese “acque demineralizzate profumate” o “acque da stiro profumate” infatti, una volta inserite nel ferro da stiro, provocano una contaminazione oleosa che genera un effetto di calefazione (formazione di un velo isolante sulla piastra) impedendo così il corretto funzionamento dei sistemi stiranti. Il prodotto a questo punto è inutilizzabile e necessita quindi di essere riparato, il consumatore è cosi costretto a sostenere un costo di riparazione che sarebbe potuto essere evitato seguendo semplicemente le istruzioni d’uso riportate nel libretto.

Cosi come raccomandato dai produttori e riportato sui libretti d’istruzione, le acque demineralizzate per ferri da stiro non profumate possono essere utilizzate seguendo le indicazioni fornite dal manuale d’uso che accompagnano gli apparecchi.

Ceced Italia, con questa lettera, invita quindi i consumatori ad utilizzare solo acque opportunamente indicate per l’utilizzo dei ferri da stiro e sistemi stiranti, in caso di dubbio sulla composizione delle acque trattate dal punto vendita e/o reperibili sul mercato, Ceced Italia consiglia ai consumatori di verificare con il fornitore che le stesse non contengano olii o sostanze profumanti.

Mantenere un ferro da stiro in buona salute e con il medesimo standard di performance conservato nel tempo, è possibile. Risulta fondamentale però seguire attentamente e in modo responsabile le indicazioni date dal produttore.