Addio a Fabrizio Frizzi, Save The Children: col suo sorriso sempre accanto ai bambini

“Ci stringiamo intorno alla famiglia di Fabrizio Frizzi, una persona che ricorderemo per sempre per la grande sensibilità, genuinità e professionalità dimostrate nel suo impegno in difesa dell’infanzia”: lo dichiara in una nota Valerio Neri, direttore generale di Save the Children. “Dal 2008, Fabrizio è stato al nostro fianco in tutte le nostre iniziative, col suo sorriso e la capacità di far arrivare a milioni ditelespettatori la voce di tantissimi bambini. E’ anche grazie a persone speciali come lui che abbiamo potuto fare molto e in questo momento di dolore non possiamo che ricordarlo con affetto e riconoscenza per tutto quello che ha fatto a favore dei più deboli“.