Aeronautica, volo sanitario d’urgenza: neonato trasportato da Alghero a Roma

Volo sanitario d’urgenza nella tarda mattina di oggi per un velivolo dell’Aeronautica militare. Un F50 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato un intervento di urgenza per il trasporto di un neonato di un solo mese in imminente pericolo di vita. L’F50 è decollato, nella tarda mattinata, dall’aeroporto di Alghero, dove ha imbarcato il paziente con l’équipe medica, e dopo circa un’ora di volo è atterrato nell’aeroporto di Ciampino, da dove il neonato è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù.

La richiesta è pervenuta alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea dalla Prefettura di Sassari. La Sala situazioni di vertice infatti, in coordinamento con le Prefetture presenti su tutto il territorio nazionale, è responsabile della gestione di missioni di questo tipo a favore della collettività.