“L’altro bio”: straordinario sviluppo dell’agricoltura biodinamica, al via il primo mercato

Il primo studio “L’altro Bio” realizzato da Coldiretti con i numeri dello straordinario sviluppo dell’agricoltura biodinamica, le aziende, i prodotti, le tecniche di coltivazione, le tendenze e il rapporto con i consumatori, verrà diffuso in occasione dell’appuntamento di sabato 24 marzo 2018 a Firenze, alle ore 10, presso la Fortezza da Basso – Teatrino Lorenese, nell’ambito degli incontro di FirenzeBio.

Per la prima volta in un farmers’ market di Campagna Amica ci saranno decine di aziende che offriranno i loro prodotti e sveleranno ai consumatori i segreti della tecnica biodinamica e sarà possibile conoscere le tecniche e vedere gli strumenti che si utilizzano per queste coltivazioni: dalle corna bovine ai preparati speciali per fertilizzare il terreno seguendo le fasi lunari.

All’incontro partecipano il Presidente nazionale di Coldiretti Roberto Moncalvo, il Presidente di Coldiretti Toscana Tullio Marcelli, Il Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Carlo Tricarico e il Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero delle Politiche Agricole Francesco Saverio Abate. Nel corso della mattinata saranno anche illustrate dagli stessi protagonisti storie aziendali per un racconto dal vivo sulla crescita dell’altro bio in Italia.