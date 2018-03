Agricoltura, Lazio: 30 milioni per incentivare quella biologica

”È stata approvata, durante la prima giunta della nuova amministrazione Zingaretti, la delibera di modulazione finanziaria del Psr 2014-2020, che consente il rifinanziamento della misura 11 del Programma di sviluppo rurale per un totale di 30 milioni di euro, con un impegno di spesa sui prossimi cinque anni”. Lo comunica l’assessore regionale del Lazio all’Agricoltura, ambiente e politiche della valorizzazione della natura, Enrica Onorati.

“Un importante segnale di continuità e di sostegno per un settore strategico per l’economia laziale – continua – La misura ha, infatti, come obiettivo l’incentivo per gli agricoltori a introdurre in azienda il metodo di produzione biologico, a mantenere tale metodo laddove sia stato già adottato in passato e a contribuire alla conservazione della biodiversità e alla riduzione dell’erosione genetica attraverso la diminuzione dell’intensità delle pratiche agronomiche in agricoltura”.