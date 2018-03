Cinquanta chili di alimenti, prevalentemente sushi, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas in un ristorante giapponese della provincia di Perugia. In particolare, i militari hanno trovato prodotti carnei, ittici e semilavorati farinacei irregolarmente congelati, privi di etichettatura e di indicazioni sulla tracciabilità, conservati in cattive condizioni igieniche e sanitarie. Per il titolare è stata elevata una maxi multa da 2.500 euro.