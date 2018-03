Alla scoperta di Parma e del suo territorio: un viaggio narrato fra i luoghi dell’eccellenza enogastronomica

Indimenticabili tour su 2 ruote alla scoperta delle storie e dei sapori della terra del food: Parma, città creativa per la Gastronomia UNESCO. Ad accompagnare i turisti nel regno dell’enogastronomia parmigiana e del suo territorio è Bike Food Stories che organizza giri in bici di mezza giornata o di una giornata intera all’insegna del turismo slow e di qualità. INC Hotels Group propone tariffe speciali per i cicloturisti nelle proprie strutture Best Western Hotel Farnese e nell’Holiday Inn Express di Parma. Con INC Hotels Group, infatti, il tour dell’intera giornata costa 50 euro a persona, mentre il costo della mezza giornata è di 30 euro. È compresa la guida, il noleggio e l’assicurazione. Il prezzo del pacchetto con soggiorno al Best Western Hotel Farnese, comprese anche una cena tipica e la prima colazione è a partire da 90 euro a persona al giorno. All’Holiday Inn Express di Parma da 80 euro a testa.

Tra gli itinerari in bicicletta, che vanno da tratte andata/ritorno di 20 a 50 km, si possono scegliere tour alla scoperta di Parma, Castello di Torrechiara, Vino & Parmigiano e Culatello di Zibello & Parmigiano; è previsto un supplemento per le visite ai vari caseifici e pranzi in cantina. Le biciclette fornite sono da cicloturismo in acciaio con 21 velocità per adulti.