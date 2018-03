Alle porte di Milano nasce l’Eco Villaggio Lops: un progetto che pensa al benessere a 360°

Eco Villaggio Lops è il nuovo progetto abitativo in costruzione alle porte di Milano, ideato e progettato in collaborazione tra le divisioni di Lops Holding.

Innovazione abitativa che ci proietta nel futuro: questo il concept studiato e progettato per l’Eco Villaggio Lops che prevede servizi e aree comuni pensati per porre al centro il benessere individuale e familiare.

Gli appartamenti sono infatti dotati di tecnologie innovative studiate per essere funzionali e per semplificare la vita, grazie all’utilizzo di impianti domotici di nuova generazione che rendono la gestione delle principali funzioni della casa semplice, sicura e intuitiva.

A questo, si aggiungono ulteriori servizi come il sistema anti-intrusione, la video sorveglianza in tutto il condominio, la rete wi-fi condominiale e numerose aree comuni pensate per venire incontro alle più particolari esigenze come l’area cani, il deposito bici, moto e carrozzine, l’area giochi attrezzata, l’area solarium e yoga, la piscina estiva e molto altro ancora.

Aria frasca e pulita, natura e benessere sempre e non solo. Tutti gli appartamenti Lops sono in classe energetica A4, un valore garantito dall’alta tecnologia energetica impiegata che garantisce bassi consumi e sostenibilità ambientale: il 75% dell’energia elettrica che alimenta gli spazi condominiali e le aree comuni proviene infatti da fonti rinnovabili, grazie all’impianto fotovoltaico condominiale.

L’ubicazione scelta per il nuovo complesso residenziale è Buccinasco, la capitale del verde a Milano: 1 milione di mq complessivi di area verde dove l’Eco Villaggio Lops ben si inserisce nel più grande parco che ospita all’interno 3 laghetti, ma che dispone nelle vicinanze di tutti i più importanti servizi utili (tra cui scuole, trasporti, centri commerciali, cinema).