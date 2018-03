Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità per temporali fino alla mezzanotte di domani

“Per la giornata di oggi, domenica 18 marzo, previste precipitazioni diffuse in intensificazione nella seconda parte della giornata: circa 40 mm nel settore dei bacini emiliani centrali, circa 30 mm nei bacini emiliani occidentali e orientali, tra 10 e 20 mm sul resto del territorio regionale. La quota neve sarà intorno ai 1000 m, in abbassamento a 500 m in serata. Si prevedono nevicate sull’appennino centrale (30-40 cm) e sulle zone collinari (20 cm). Nel pomeriggio-sera venti forti su mare al largo e sulle coste (50-61 km/h), con conseguente mare agitato al largo (onda tra 2,5 e 4 m). Per la giornata di domani, lunedì 19 marzo, previste precipitazioni nella mattinata, in attenuazione nel pomeriggio, con ulteriore abbassamento della quota neve fino alla pianura sul settore emiliano. Nevicate sulla pianura emiliana, fino a 10-15 cm tra il reggiano e il bolognese e 5-10 cm tra piacentino e parmense. Graduale esaurimento delle precipitazioni nel pomeriggio sul settore occidentale ma continueranno, pur con debole intensità, sul settore centro-orientale: di tipo nevoso sopra i 200 m e di nevischio sulla pianura. Mare ancora agitato al largo nel primo mattino, in graduale attenuazione durante la giornata. Tenuto conto delle condizioni attuali dei corsi d’acqua che stanno ancora registrando l’esaurimento delle piene degli ultimi giorni, si mantiene una criticità gialla nei settori centro-occidentali, considerato anche i nuovi apporti di precipitazioni nei tratti medio-vallivi dei bacini. E’ possibile che si verifichino nuovi incrementi dei livelli idrometrici, che, localmente, nei tratti di pianura di Enza e Secchia potranno raggiungere la soglia 2 nella notte“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “stato del mare al largo, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e altri fenomeni” valida “dalle 12:00 del 18 marzo 2018 fino alle 00:00 del 20 marzo 2018“.

“Allerta ARANCIONE per stato del mare al largo per le province di FE, RA, FC, RN; Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FE, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per province di FE, RA, FC, RN; per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.“