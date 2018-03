Allerta meteo Lombardia: codice giallo per rischio neve sui rilievi

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo), la numero 34, per rischio neve dalle 18 di oggi, sabato 17 marzo, alle 18 di domani, sabato 18 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), NV-06 (Prealpi bergamasche, provincia di Bergamo), NV-07 (Valcamonica, provincia di Brescia) e NV-08 (Prealpi bresciane, provincia di Brescia).

“Le condizioni meteorologiche saranno ancora perturbate, con precipitazioni da deboli a localmente moderate possibili su tutte le zone – spiega Bordonali -. La fase acuta delle precipitazioni e’ attesa tra la notte e la prima mattina di domani, 18 marzo, con accumuli in generale inferiori ai 10 centimetri al di sotto dei 1000 metri. Possibile neve fino a quote attorno ai 400 metri (sui settori piu’ occidentali), ma senza accumuli al suolo persistenti. Generale attenuazione delle precipitazioni dalla tarda mattina di domani 18 marzo”.

Per lunedi’ 19, previsto fin dalla notte un sensibile abbassamento dello zero termico: possibili episodi di neve fino a quote di pianura, piu’ probabili sulle zone centrorientali, ma senza accumuli al suolo estesi e persistenti sotto i 600 metri.