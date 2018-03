Allerta Meteo Lombardia: criticità “arancione” per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia.

Un’onda di piena sta attualmente transitando verso la sezione di Ponte Alto, in provincia di Modena, dove nelle ore centrali di oggi si formerà il colmo. Nelle prime ore della notte di domani, 20 marzo, il colmo dell’onda raggiungerà la sezione di Pioppa (Modena) dove è previsto il superamento della soglia 2 di moderata criticità già dal pomeriggio di oggi 19 marzo. L’ingresso del colmo nel territorio lombardo è previsto nella mattina di domani 20 marzo, mentre raggiungerà la sezione di Bondanello attorno alla tarda mattinata-ore centrali di domani 20 marzo. Attualmente è in formazione anche un’onda di morbida sul fiume Po che, nella sezione di Borgoforte, raggiungerà il colmo nella notte del 20 marzo, mantenendo comunque i livelli al di sotto delle soglie di attenzione. Secondo gli attuali scenari di previsione, i livelli del Secchia a Pioppa si manterranno al di sopra della soglia di moderata criticità almeno per tutta la giornata di domani.