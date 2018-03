In Piemonte la quota neve sara’ intorno ai 1.000 metri, più bassa – a 600 metri – nel Cuneese. Le temperature massime perderanno, rispetto a oggi, 8-10 gradi: a Torino rispetto ai 19 gradi superati oggi il termometro non dovrebbe salire sopra gli 8-9. Nella serata di domani la perturbazione atlantica lascerà il Piemonte e venerdì il tempo sarà buono, ma solo inizialmente: nella serata torneranno le nuvole.

Allerta gialla domani sull’Appennino piemontese per le intense piogge portate dalla perturbazione atlantica che cambierà il tempo dopo un inizio di settimana soleggiato e con temperature primaverili. La “moderata criticità” segnalata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda le zone di confine con la Liguria.

Allerta meteo Piemonte: codice giallo sull’Appennino per piogge intense

