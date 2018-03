Allerta Meteo, a Prato domani chiusi parchi, giardini, cimiteri e piste ciclabili per il forte vento

Scatta l’allerta arancione per vento forte in tutta la Toscana. E a Prato il sindaco, Matteo Biffoni, emana un’ordinanza per disporre la chiusura fino alle 17 di domani di parchi, giardini pubblici, cimiteri, impianti sportivi all’aperto o coperti da tensostrutture o palloni, delle piste ciclabili. Lo annuncia una nota dell’amministrazione comunale. In base alle previsioni del centro funzionale della Regione Toscana dalle 18 fino alla mezzanotte la protezione civile indica il codice giallo per criticita’ meteorologiche. Da mezzanotte fino alle 17 di domani, invece, vigera’ il codice arancione, che dalle 17 tornera’ giallo fino alla successiva mezzanotte. Le previsioni indicano raffiche di vento fra i 70 e gli 80 chilometri orari in pianura e oltre i 100 chilometri orari sui crinali appenninici settentrionali.