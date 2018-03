Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per pioggia fino alla mezzanotte di domani

Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa toscana, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha di conseguenza aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità meteorologiche: confermato, per tutta la regione, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore, con validità fino alla mezzanotte di domani. Il codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, dalle 10 di domani fino alle 24, riguarderà i bacini della Toscana compresi nell’area tra quello del Fine, Val di Cecina, e quello, verso sud, dell’Ombrone grossetano. Valido fino alle ore 6 di domani, domenica, il codice giallo per vento nella zona appenninica della Romagna toscana.