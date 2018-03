Allerta Meteo per il weekend: nuova tempesta in arrivo dall’oceano Atlantico, colpirà il Sud

Allerta Meteo – Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è l’ennesima tempesta atlantica di questo periodo, nella coda di un bimestre febbraio-marzo molto piovoso per l’Italia dopo un lungo periodo siccitoso. Questa tempesta si porterà nel Mediterraneo occidentale già Sabato 24 Marzo, tra le isole Baleari e la Sardegna, e proprio in Sardegna nel pomeriggio/sera di Sabato avremo i primi forti temporali, mentre sul resto d’Italia splenderà il sole con ampie schiarite e temperature tipicamente primaverili su tutto il Nord, dove al Nord/Ovest avremo punte di +20°C. Domenica, invece, il maltempo si estenderà alla Sicilia e al resto del Sud con violenti nubifragi sull’isola all’alba, poi in Calabria durante la mattinata e infine nel pomeriggio/sera nelle altre Regioni meridionali. Le temperature aumenteranno di diversi gradi, tanto che la quota neve lieviterà fino ai 1.400/1.600 metri al Sud e fino ai 1.100/1.300 metri al Centro. La pioggia scioglierà rapidamente tutta la neve caduta nelle scorse ore alle quote più basse: per questo mix estremamente pericoloso potranno ingrossarsi pericolosamente tutti i corsi d’acqua del Sud. Questa perturbazione si esaurirà Lunedì 26 con un po’ d’instabilità residua tra Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia: da Martedì 27 anche al Sud tornerà a splendere il sole che già da giorni sta illuminando il Nord, garantendo bel tempo e temperature in aumento per tutta la prossima settimana. Che è la Settimana Santa, l’ultima del mese di Marzo che ci condurrà al giorno di Pasqua. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: