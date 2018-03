Ambiente: nuovo bando da 700mila euro per progetti “anti spreco”

Si è aperta ufficialmente la selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla riduzione degli sprechi e al reimpiego delle eccedenze alimentari. Il nuovo bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, prevede uno stanziamento di 700 mila euro.

Per ciascun progetto -sottolinea il Ministero delle Politiche agricole- è previsto un finanziamento massimo di 50 mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 10 maggio 2018.

LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

I progetti saranno valutati in base alla loro innovatività, applicabilità, classi di prodotti e platea interessati; essere integrati o di rete; prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente; esperienza del proponente; orientamento al recupero delle eccedenze ai fini dell’alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli indigenti; eventuali forme di pubblicità.

CHI PUO’ PRESENTARE I PROGETTI

Possono partecipare enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali; un’aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o nella forma di start up, di due o più dei soggetti sopra individuati; una rete di imprese, come definita dalla normativa vigente; soggetti iscritti all’Albo nazionale e agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.