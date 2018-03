Ambiente: quattro giorni per la salute del pianeta nel labirinto della Masone

L’Emilia-Romagna in difesa dell’ambiente e della salute del pianeta, per un uso efficiente delle risorse naturali – acqua su tutte – e la lotta ai cambiamenti climatici. Un impegno ribadito nel Labirinto della Masone di Fontanellato, in provincia di Parma.

Idea nata da Franco Maria Ricci, prevede dal 21 al 24 marzo il summit internazionale ‘Labirinto d’acque 2018’, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica e del Parlamento europeo e in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, diversi enti e istituzioni locali.

Quattro giorni di incontri e convegni con i piu’ importanti esperti nazionali e internazionali per fare il punto sui cambiamenti climatici, sulle loro conseguenze e sulla disponibilita’ della risorsa idrica fondamentale per la vita e l’economia di un territorio. Un appuntamento organizzato in occasione delle giornate mondiali dell’acqua (il 22 marzo) e della meteorologia (il 23).

Tra gli ospiti, Brian Richter (Sustainable Waters), Luca Mercalli (Societa’ meteorologica italiana), Umberto Solimene (Universita’ di Milano; Femtec), Karl Burkart (Leonardo DiCaprio Foundation), Pietro Laureano (Unesco), Franco Maria Ricci, il regista Peter Greenaway, Federica Pellegrini e Davide Cassani, gli astronauti Samantha Cristoforetti e Gennadij Padalka, gli architetti Thierry Huau e Pier Carlo Bontempi, Paolo Pinton (Universita’ di Ferrara) e l’economista Marta Antonelli.

Con loro, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti, i rappresentanti dello Stato della California e del Sud Africa, partner dell’Amministrazione regionale su questo tema.