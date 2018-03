Elezioni, il Wwf: “Adesioni trasversali al patto dell’ecologia”

Forza Italia, Insieme, Lega, Liberi e Uguali, Movimento 5 Stelle,Partito Democratico hanno dato la loro adesione al Patto per l’Ecologia lanciato ieri dal WWF che parte dalla riforma del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. L’adesione dei maggiori partiti politici testimoniano quanto sia condivisa la necessità di adeguare le politiche ambientali ai nuovi scenari e alle nuove sfide per il futuro dell’Italia e del pianeta.

“La trasversalità delle adesioni ci fa ben sperare”, dichiara la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che spiega: “I grandi cambiamenti in atto richiedono un impegno concreto del prossimo Governo per la trasformazione dell’attuale Ministero dell’Ambiente in un Ministero dell’Ecologia e della Sostenibilità, più innovativo e moderno, con adeguate dotazioni finanziarie e personale specializzato. È il prerequisito essenziale per mettere l’ambiente al centro, avviare la riconversione ecologica dell’economia e guidare il processo di transizione che coinvolge società civile, attività produttive e istituzioni” .

“Comunque vada il 4 marzo consideriamo l’adesione a questo appello un primo impegno visto che, chiunque vinca, la trasformazione del ministero dell’Ambiente nel Ministero dell’Ecologia e la Sostenibilità è stato condiviso dalla maggioranza delle forze politiche. Le adesioni ricevute dimostrano, inoltre, come la situazione dell’attuale Ministero rappresenti una priorità, sia attenzionata e, evidentemente, ritenuta non adeguata – conclude Donatella Bianchi -. I cambiamenti climatici, l’inquinamento, l’ampiezza delle crisi ambientali con conseguenze sulla salute e sulla biodiversità impongono strumenti di governo moderni ed efficaci: è necessario avviare la riforma del ministero nelle fasi iniziali della legislatura” .

Il Patto dell’Ecologia lanciato ieri dal WWF ha già avuto 260mila contatti sui social network dell’associazione. Un dato estremamente interessante dopo che la “Campagna elettorale per la Natura” ha totalizzato oltre 3 milioni di contatti sul web.