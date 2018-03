Ambiente, Galletti: “Rammarico per la legge, stop al consumo del suolo”

“Non siamo riusciti a fare, e mi rammarica molto, la legge sul consumo suolo. Quella legge andava fatta. Il problema e’ che non c’erano le condizioni politiche ed economiche per farla. Dico al prossimo Parlamento: fatela subito. E poi bisogna spostare il tema, non parlare piu’ di ‘legge sul consumo del suolo’, perche’ forse spaventa mondo economico. Ma ‘legge sulla rigenerazione urbana’, anche per dare una nuova cultura imprenditoriale”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti intervenendo alla presentazione dell’Annuario dei dati ambientali dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

“Un’altra legge che mi sarebbe piaciuta fare e’ quella sui parchi. Ci siamo andati vicino per un pelo – aggiunge Galletti – e’ una legge che porterebbe vantaggio all’Italia, perche’ abbiamo i parchi e le aree marine piu’ belle del mondo. Dobbiamo essere in grado di mettere le nostre aree protette nelle condizioni non solo di tutelare il territorio, ma anche di essere dei grandi sistemi di crescita del Paese, non solo per il turismo ma anche per la green economy. Ci vuole un salto di qualita’”.