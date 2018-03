Ambiente: ‘Life Re Mida’ progetto per mese per il ministero

Il progetto Life Re Mida, progetto dimostrativo coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, con la partecipazione di Regione Toscana di due partner industriali (Centro Servizi Ambiente Impianti Spa e Sienambiente Spa), è stato nominato “Progetto del mese” dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto è finalizzato allo sviluppo di tecnologie innovative per la gestione del gas di discarica con basso potere calorifico utili alla riduzione dell’effetto serra e la mitigazione degli impatti dovuti alle emissioni di gas.

La decisione del Ministero dell’Ambiente di inserirlo sul proprio sito come progetto del mese evidenzia la volontà di facilitare la conoscenza più approfondita del progetto Re Mida e di promuovere a livello nazionale la trasferibilità dei risultati ottenuti e l’implementazione della soluzione sperimentata.

L’attenzione riservata dal Ministero è stata valutata molto positivamente sia dall’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni che da tutti i partner del progetto.“Un chiaro segno di apprezzamento – ha commentato l’assessore toscano all’ambiente, Federica Fratoni – per un progetto di cui mi fa piacere siano state considerate con l’attenzione che meritano, le qualità e l’innovazione. Reputo questa una base incoraggiante per procedere con ancora maggiore stimolo alla elaborazione delle “Linee Guida per la gestione del gas residuale di

discarica” che la regione emanerà alla conclusione di questo percorso e che ci auguriamo possano essere utili anche per la nostra proposta di modifica al DLgs 36/2003 sulle discariche come da noi tutti auspicato”.