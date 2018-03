Ambiente: M5S, cdm in dismissione non firmi dl foreste

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “I colpi di coda di questo governo in dismissione sono pericolosi ed estremamente dannosi. Così, nonostante gli appelli piovuti da numerose comunità scientifiche ed ambientaliste anche europee, oggi il Consiglio dei ministri del governo uscente ha all’ordine del giorno l’esame in via definitiva del decreto foreste. è un’estrema forzatura illegittima così come è illegittimo questo governo, che dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti”. Così i parlamentari del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente di Camera e Senato.

“è un decreto, questo, totalmente dannoso per il nostro patrimonio boschivo: è un testo che incentiva l’uso dei boschi per la produzione energetica e nulla dice per la protezione dell’ecosistema. Sottolineiamo inoltre che tre dei quattro proponenti di questo testo unico non sono stati rieletti. A ereditarlo sarà un parlamento che quel testo non solo non l’ha proposto ma non l’ha voluto. Un riordino complessivo della normativa forestale andrà fatto ma non nei termini del decreto oggi in Cdm. Gentiloni lo blocchi, o sarà uno dei primi atti del governo del MoVimento 5 Stelle a farlo”, concludono.