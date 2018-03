Amiot: il database ad accesso gratuito di news in lingua italiana sulle medicine complementari

Amiot , il sito web dell’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, lanciato lo scorso febbraio con una nuova interfaccia per agevolare la ricerca delle informazioni, specialmente agli utenti del web abituati all’interazione 2.0, è diventato in poco tempo uno dei data base di riferimento sulle news relative alle medicine complementari/non convenzionali: costantemente aggiornato, è accessibile gratuitamente senza alcuna registrazione e contiene i più apprezzabili articoli sul tema delle cure naturali pubblicati dai media in lingua italiana.

L’home page del sito è razionale e molto funzionale, disegnata in modo da consentire l’immediata individuazione dei principali argomenti d’interesse, agevolando l’intuitiva navigazione nelle pagine interne.

Tra le novità, nella sezione “Omotossicologia” è stata creata una piattaforma denominata “Perchefunziona” che mette a disposizione di medici e pazienti informazioni utili e risposte dettagliate per fare luce sui falsi miti sulla medicina “low-dose”.

La sezione “News”, invece, si presenta come un ricco archivio digitale di notizie divulgative sulle Medicine Complementari in Italia rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire le buone prassi in tema di prevenzione, trattamento delle malattie e corretti stili di vita, aggiornato settimanalmente.

Sarà possibile inoltre usufruire dell’applicazione “Sibilla”, una chat-bot basata su algoritmi di intelligenza artificiale che risponderà, direttamente sul sito, alle domande più frequenti degli utenti. Una sorta di “assistente virtuale” capace di rispondere su un’ampia serie di argomenti: basterà collegarsi al sito web, accedere alla sezione “Perchefunziona” e si aprirà un popup, nel quale Sibilla analizzerà e interpreterà le domande che le verranno poste dagli utenti e, grazie a un motore semantico in grado di riconoscere le diverse sfumature linguistiche, suggerirà la risposta più corretta.

“Questo sito web – ha dichiarato Marco Del Prete, Presidente AMIOT – consente un semplice accesso a notizie di attualità, attendibili e complete, comprensibili non solo ai Medici e Farmacisti ma soprattutto ai cittadini, interessati ad approfondire i fondamenti di un paradigma di salute basato innanzitutto sulla prevenzione delle malattie e sui corretti stili di vita”.