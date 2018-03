Amministrative: Crocetta, primarie per candidati sindaci Pd in Sicilia

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) – “Le primarie sono l’unica strada per scegliere i candidati sindaci alle prossime amministrative. Il Pd non può tradire la sua storia. D’altra parte si fanno le primarie per scegliere il segretario, una questione prettamente interna al partito, e i candidati sindaci, invece, li deve scegliere una parte del gruppo dirigente? Le primarie sono uno strumento democratico vero e senza il Pd non esisterebbe più”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, dopo l’appello dei partigiani dem ad evitare che le consultazioni di giugno si trasformino nel “secondo tempo del disastro elettorale”. “Nei medi e grandi centri il Pd si sta presentando agli elettori con due o tre candidati, rischiando di apparire sconfitto in partenza – aveva detto Antonio Rubino – A nostro avviso la rigenerazione del Pd inizia dalle città”.