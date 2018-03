Arriva il Digital Transformation Day: la più grande conferenza di web marketing gratuita online in Italia

Il 26 aprile si svolgerà la prima edizione di DTD Italia – la conferenza online per gli operatori di web marketing di diversi ruoli professionali – dirigenti, specialisti o direttori – che sono interessati a migliorare il loro business online al fine di offrire un’esperienza cliente impareggiabile, battere la concorrenza e garantire l’efficienza dei budget impiegati.

La conferenza, organizzata da SEMrush (la piattaforma per web marketing), è del tutto gratuita e verterà sulle tecniche SEO, advertising e analytics avanzate. Il settore del web marketing è in continua evoluzione, quindi per avere successo è necessario essere lungimiranti e utilizzare lo stack tecnologico giusto per ottimizzare i propri sforzi.

L’evento sarà in diretta streaming il 26 aprile dalle 14:00 alle 18:00. Ogni sessione sarà composta da 2 interventi seguiti da una discussione in formato della tavola rotonda. Durante questo webinar formativo alcuni tra i professionisti più riconosciuti del settore approfondiranno i diversi aspetti del tema, condivideranno i contenuti e le tecniche avanzate per aziende di qualsiasi dimensione. Chi non potesse collegarsi durante il “live” potrà comunque rivedere l’intera registrazione.