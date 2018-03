Coldiretti, Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica: arrivano le primizie salvate dal gelo

E’ Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica dove sono in programma iniziative dedicate al risveglio della natura con piante, fiori ed orti ma anche finalmente con l‘arrivo delle primizie domani sabato 17 marzo 2018 e domenica 18 marzo lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 nella Capitale al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma.

In ritardo per colpa del maltempo sui banchi dei mercati arrivano i primi asparagi, fragole, zucchine, agretti oltre alle insalate e ai carciofi Made in Italy dopo l’ondata siberiana di Burian che ha distrutto i raccolti in decine di migliaia di aziende agricole.

Consigli della Coldiretti per fare acquisti consapevoli, ottimizzare la spesa e non cadere negli inganni delle false primizie ma anche la possibilità di sostenere concretamente le aziende agricole dove è andato distrutto almeno il 20% del raccolto di ortaggi come lattughe, patate, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma anche i vivai di piante e fiori mentre sono stati perduti in molti casi fiori e gemme delle piante da frutto, dalle albicocche ai mandorli.

Ci saranno anche gli agrichef al lavoro per valorizzare in cucina i menu di primavera con ricette dolci e salate della tradizione contadina e sarà presentato lo studio Coldiretti sulla rivoluzione dei consumi a tavola.