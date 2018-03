Artemisia vs tumori donne

Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) – Un numero solidale e sei giornate ‘dedicate’ per sconfiggere il cancro al collo dell’utero e finanziare la ricerca. E’ il ‘doppio’ progetto solidale di Artemisia Onlus per le donne contro il tumore, che prevede l’attivazione da oggi al 27 marzo del numero solidale 45501, grazie al quale si possono donare 2 euro per ogni Sms inviato da cellulari Tim, e 5 o 10 euro con una chiamata allo stesso numero da rete fissa Tim. Mentre per sei giornate, dal 16 e il 23 marzo, il personale specializzato dei centri ArtemisiaLab metterà a disposizione visite e pap test gratuiti per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

Tutte le donne senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche e condizioni psichiche, potranno dunque sottoporsi gratuitamente al pap-test.

“Il tumore al collo dell’utero rappresenta per incidenza la seconda neoplasia più diffusa tra le donne subito dopo il tumore al seno”, spiega Carlo De Angelis, ricercatore e docente all’Università La Sapienza di Roma, direttore della Ginecologia e ostetricia di Artemisia.Lab Cassia. “Tuttavia, negli ultimi anni la mortalità per questo tipo di tumore si è ridotta notevolmente e questo soprattutto grazie ai programmi di screening”, sottolinea.

“In questo campo infatti, diversamente dal tumore al seno dove al massimo dobbiamo accontentarci della diagnosi precoce – aggiunge – riusciamo a fare prevenzione primaria portando alla guarigione la maggior parte delle pazienti affette dalla malattia. Conosciamo infatti molto bene il principale fattore di rischio: senza Hpv (Papillomavirus Umano) non c’è tumore al collo dell’utero. Il pap test ci permette di individuare tempestivamente l’infezione virale o la lesione precancerosa e di procedere a trattamenti sempre più conservativi sul collo dell’utero”.

“Con il nostro progetto vogliamo offrire un contributo pratico per la prevenzione e finanziare la ricerca in questo settore”, dichiara Maria Stella Giorlandino, presidente di Artemisia Onlus. “Un numero sempre maggiore di donne – prosegue – previene questo tumore grazie a un semplice esame come il pap test. Con questo progetto – assicura – contiamo inoltre di effettuare in futuro non solo il pap test ma anche esami sempre più accurati, come ad esempio l’Hpv-test”.