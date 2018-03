Viaggio in Italia per l’astronauta Paolo Nespoli: racconterà la sua ultima missione nello spazio

Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta iniziando un tour che lo porterà in alcune grandi città per raccontare la sua ultima missione nello spazio.

Lunedì 19 marzo

Il giro prenderà il via da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, i primi dedicati al supporto logistico alla Stazione Spaziale Internazionale e i secondi dove sono stati creati gran parte dei moduli abitativi della Stazione. Nespoli incontrerà alle ore 10.00 tecnici e addetti ai lavori che hanno supportato la sua permanenza in orbita.

Nel tardo pomeriggio poi appuntamento presso l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, ore 18,00 per una tavola rotonda dal titolo “Lift Off. Parte il razzo della Space Economy”. Ad aprire i lavori Fabio Massimo Grimaldi, Presidente Altec, di seguito il presidente dell’ASI Roberto Battiston parlerà della Space Economy i suoi benefici e i grandi ritorni economici. Spiegherà di come il settore spaziale italiano sia in forte crescita registrando, nell’ultimo triennio, un trend occupazionale positivo del 3%. Si tratta di un settore che vale 1,6 miliardi di euro e che dà lavoro a oltre 6.300 persone.

A seguire gli interventi di Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza Thales Alenia Space Italia, Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato Altec, Marco Boglione, Presidente BasicNet, Licia Mattioli, Vice Presidente Confindustria, Tommaso Ghidini, Head of the Structures, Mechanisms and Materials Division ESA e Mario Costantini, Direttore Generale Intesa SanpaoloInnovation Center.

Alle 19.00 l’incontro con l’astronauta Paolo Nespoli, per raccontare “La mia terza volta”.

Martedì 20 marzo

Per la tappa successiva la missione VITA si fermerà a Parma, dove ci saranno diversi incontri aperti al pubblico presso alcune strutture cittadine, in una delle quali sarà presente anche il sindaco della città emiliana Federico Pizzarotti. L’astronauta insieme al fumettista Leo Ortolani presenteranno il volume, appositamente disegnato, “C’è spazio per tutti” ambientato sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Mercoledì 21 marzo

A Milano Paolo Nespoli dalle 17.30 sarà al museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” per diversi incontri con il pubblico organizzati da ASI, ESA e National Geographic per la presentazione del film “One Strange Rock” realizzato in collaborazione con la NASA, protagonista l’attore Will Smith. Alcune scene di questo film sono state girate da Nespoli durante il suo soggiorno a bordo della ISS.

Giovedì 22 marzo

Sempre a Milano ci sarà nel corso della mattina un nuovo appuntamento al museo Leonardo da Vinci organizzato con la Panini Comics dove l’astronauta insieme a Leo Ortolani incontrerà gli studenti. Nel tardo pomeriggio Paolo Nespoli, insieme ai rappresentanti di ASI e ESA, saranno ricevuti dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala con il quale assisteranno al film “Expedition” realizzato dalla regista Alessandra Bonavina per la Omnia Gold Studio Production, dedicato al dietro le quinte della Missione VITA.

Venerdì 23 marzo

A Bologna l’astronauta incontrerà il pubblico al FICO (Fabbrica Italiana Contadina) il più grande parco agroalimentare del mondo. Il cibo tipico del proprio Paese è un elemento fondamentale in ogni missione spaziale e oltre a fornire all’astronauta un corretto sostentamento e una sensazione di vicinanza alla Terra, rappresenta una sfida in vista di possibili colonie umane su altri corpi celesti.

Sabato 24 marzo

Tappa a Roma per l’evento globale del WWF, Earth Hour 2018- Connect2Earth dedicato all’ambiente e a il clima. Paolo Nespoli parteciperà allo spegnimento delle luci che illuminano il Colosseo e della Basilica di San Pietro.

La missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è iniziata il 28 luglio del 2017 con il lancio della capsula Soyuz MS-05 dal cosmodromo di Baikonur e si è conclusa, dopo 2158 orbite, il 14 dicembre con l’atterraggio della capsula nel deserto della regione centrale desertica del Kazakhstan. A bordo l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Paolo Nespoli al suo terzo volo di cui due di lunga durata, il comandante russo Sergey Ryazansky e l’americano Randy Bresnik entrambi alla seconda missione nello spazio. I tre nel corso del volo durato 4 mesi e mezzo hanno fatto parte dell’Expedition 52/53. Paolo Nespoli 60 anni compiuti il 6 aprile del 2017, ha totalizzato nel corso dei suoi tre voli 313 giorni, 2 ore e 36 minuti trascorsi fuori dall’atmosfera diventando così l’astronauta italiano con più esperienza extraterrestre. Nespoli inoltre detiene il record mondiale dell’astronauta meno giovane ad essere stato lanciato nello spazio per una missione di lunga durata.