L’astronauta Samantha Cristoforetti: le scuole devono “alzare il livello di alfabetizzazione scientifica”

L’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia, in riferimento alla divulgazione scientifica ha dichiarato: “Qualsiasi contenuto scientifico a livello concettuale si può comprendere, ma ci vuole quel minimo di alfabetizzazione scientifica che permetta alle persone di sentirsi in grado di comprendere. Credo che serva uno sforzo in questo da parte delle scuole, per alzare un pochino il livello di alfabetizzazione scientifica“. “I ricercatori, soprattutto giovani, hanno interiorizzato l’idea che bisogna coinvolgere il grande pubblico nelle tematiche della ricerca ma a volte e’ difficile comprendersi, usare la lingua giusta. Da parte del mondo scientifico c’e’ uno sforzo enorme di divulgare e semplificare il linguaggio, che non puo’ voler dire banalizzare“.