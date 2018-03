Atlantia: con Acs alla conquista di Abertis, firmato accordo vincolante/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Le parti capitalizzeranno per un importo di circa 7 miliardi di euro una società-veicolo, la società holding, che acquisirà da Hochtief l’intera partecipazione in Abertis che Hochtief acquisterà con l’opa per un controvalore identico a quello pagato nella stessa opa e nell’eventuale squeeze-out o de-listing (aggiustata per effetto dei dividendi di pertinenza). La società holding sottoscriverebbe un nuovo contratto di finanziamento al fine di finanziare parzialmente l’acquisizione.

La ripartizione del capitale della newco con Atlantia 50% + 1 una azione, Acs 30% e Hochtief 20% meno un’azione permetterà il consolidamento contabile della società Holding e di Abertis da parte di Atlantia. Gli azionisti sottoscriveranno un patto parasociale per regolare le proprie relazioni includendo materie a maggioranze qualificate come prassi in questo tipo di operazioni.

Hochtief procederà qindi a realizzare un aumento di capitale di approssimativamente 6,43 milioni di azioni che sarebbe sottoscritto nella sua integralità da Acs ad un prezzo di 146,42 euro per azione. ACs venderebbe ad Atlantia azioni di Hochtief per un controvalore totale di fino a 2.500 milioni di euro al medesimo prezzo dell’ aumento di capitale.