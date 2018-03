Atlantia: con Acs alla conquista di Abertis, firmato accordo vincolante/Adnkronos

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – E’ pace tra Italia e Spagna sulle autostrade di Abertis. Quella che si preannunciava come una dura battaglia a colpi di rilanci per la conquista del gruppo infrastrutturale iberico, lascia ora il posto a una collaborazione strategica tra Atlantia e Acs. A suggellarla l’accordo preliminare vincolante firmato ieri sera e passato oggi al vaglio dei consigli di amministrazione per la conseguente ratifica. La strada che porta ad Abertis passa, dunque, attraverso una svolta inaspettata fino a pochi giorni fa quando, sulla scia di rumors di stampa, le due società rivali avevano confermato le indiscrezioni che parlavano di una trattativa in corso per arrivare a un accordo.

L’operazione Abertis assume ora una nuova e inedita fisionomia che, in sintesi, fa leva su tre principali assi: la controllata di Acs Hochtief procede con l’opa sulla concessionaria spagnola mentre il gruppo guidato da Giovanni Castellucci desiste dalla sua e viene costituita una nuova società veicolo il cui capitale viene ripartito tra le parti con Atlantia che deterrà il 50% del capitale più 1 azione, Acs il 30% e Hochtief il 20% meno un’azione e alla quale farà capo il controllo di Abertis. Una soluzione, questa, che da un lato scongiura l’ipotesi di una spartizione degli asset di Abertis facendo piuttosto leva su un controllo paritario e che, dall’altro, sarebbe vista di buon grado dal governo di Madrid contrario al controllo in mani straniere di un gruppo strategico come Abertis.

Nel dettaglio, l’intesa prevede che Hochtief, la cui opa concorrente sul 100% delle azioni Abertis aveva avuto disco verde il 12 marzo dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores, modifica le caratteristiche della sua offerta mediante l’eliminazione della controprestazione in azioni (e della conseguente condizione relativa alla quota minima di adesione a questa forma di controprestazione), di modo che la controprestazione dell’opa, che si manterrebbe inalterata in 18,36 euro per azione di Abertis (come aggiustata per effetto dei dividendi di pertinenza) verrebbe integralmente corrisposta per cassa. Hochtief eserciterebbe il diritto di squeeze-out nel caso raggiungesse la soglia legalmente richiesta o, in alternativa, promuoverebbe il delisting di Abertis.