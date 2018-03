Salute: la vita sportiva la “pillola” migliore contro l’invecchiamento

Una vita sportiva è la ‘medicina’ migliore per rallentare l’invecchiamento. Lo ha stabilito uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, che ha confrontato due gruppi, uno formato da anziani che per tutta la vita hanno fatto una regolare attività sportiva e l’altro (adulti e giovani) che non hanno mai fatto sport. Ebbene, i risultati del lavoro dimostrano che i primi hanno un livello di invecchiamento, una efficienza del sistema immunitario e una massa muscolare migliori rispetto al secondo gruppo.

“La nostra ricerca ha dimostrato che incoraggiare le persone a impegnarsi in un’attività fisica regolare per tutta la vita può essere una soluzione facilmente praticabile al problema che stiamo vivendo più a lungo, ma non in modo più sano“, osservano i ricercatori.

Lo studio è stato pubblicato su ‘Aging Cell’. La speranza è che i risultati “impediscano il pericolo che, come società, accettiamo che le malattie possano essere condizioni normali della terza età. Mentre invece si ci può arrivare in salute e godendosi al meglio la vecchiaia“.

I ricercatori hanno reclutato 125 ciclisti dilettanti con un’età compresa tra i 55 e i 79 anni, 84 maschi e 41 femmine. Gli uomini dovevano percorrere 100 chilometri in meno di 6,5 ore, mentre le donne dovevano coprire la distanza di 60 chilometri in 5,5 ore. Dopo la prova tutti sono stati sottoposto a controlli e confrontati con un gruppo di adulti e giovani (75 in totale con un’eta compresa tra 57 e 88 anni e 55 più giovani tra i 20 e i 36 anni) che non hanno mai svolto una attività fisica regolare.

Lo studio ha dimostrato che la perdita di massa e forza muscolare non si è verificata in coloro che si allenano regolarmente. Gli sportivi non hanno avuto un aumento dei livelli di grasso corporeo o di colesterolo, la quantità di testosterone maschile è rimasta alta. Inoltre, i benefici dell’esercizio fisico – è stato verificato dagli scienziati – si sono estesi oltre i muscoli, il gruppo dei ciclisti ha un sistema immunitario più efficiente indipendentemente dall’età.