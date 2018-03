Bergamo, la festa di Mezza Quaresima annullata per il maltempo di domenica si svolgerà giovedì sera

Si terra’ giovedi’ sera, alle 20.30, la festa di Mezza Quaresima organizzata a Bergamo dal Ducato di Piazza Pontida e slittata domenica scorsa per il maltempo. In piazza Matteotti e’ stato programmato il ‘Rasgame’nt de la e’gia’, ovvero il ‘Rogo della vecchia’. Il via libera e’ stato concesso oggi direttamente dal sindaco Giorgio Gori. Simbolicamente il Ducato quest’anno brucera’ con la vecchia l’aria inquinata: ogni anno viene scelto infatti un tema di attualita’ da ‘bruciare’. Quest’anno, per la prima volta dopo 55 edizioni, il Ducato e’ stato costretto invece a far saltare la sfilata dei carri antecedente il ‘Rasgame’nt’, che ogni anno richiamava a Bergamo decine di migliaia di persone: domenica, infatti, pioveva troppo. Ora almeno il rogo verra’ recuperato