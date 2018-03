Brasile: Boldrini, no a silenzio su Marielle

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – ‘Não è Não. No è no, era il motto che Marielle Franco aveva tatuato sul braccio. No a violenza contro le donne, no a discriminazione, no a marginalizzazione. La sua è stata un’esecuzione. Ora siamo noi a dover dire no al silenzio! Di Marielle si deve parlare, per non dimenticare”. Così su Twitter la presidente della Camera Laura Boldrini in merito all’uccisione di Marielle Franco, l’attivista dei diritti umani freddata con cinque colpi di pistola a Rio de Janeiro, in Brasile.