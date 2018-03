Brasile: record di turisti, 6.5 milioni nel 2017

Il Brasile nel 2017 è stato visitato da 6,5 milioni di turisti, facendo registrare un aumento di 42.000 rispetto al 2016, stabilendo quindi un nuovo record: i dati sono stati diffusi dal ministero del Turismo brasiliano.

Circa il 62,4% di turisti stranieri provenivano da paesi del Sud America (i cittadini di Argentina e Cile non hanno bisogno di visto per entrare in Brasile). Inoltre, per attrarre più turisti statunitensi, il governo brasiliano ha esteso un nuovo sistema di visti elettronici all’inizio di quest’anno, riducendo il tempo necessario, ai titolari di passaporti statunitensi, per ottenere un visto brasiliano.