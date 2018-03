Brita per il Giornata Mondiale dell’Acqua 2018: un contest fotografico per celebrare il nostro bene più prezioso

Oggi, giovedì 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2018, BRITA lancia il social-contest fotografico “Relax with water”, che vede come protagonista l’acqua e il suo ruolo indispensabile per la vita.

Fonte di benessere dal valore inestimabile, l’acqua è la risorsa più preziosa per l’uomo e per il Pianeta; per questo, prendersene cura è dovere di tutti.

I dati forniti pochi giorni fa da Aqua Italia – Associazione federata ANIMA che rappresenta le aziende impegnate nel trattamento acqua – sono al riguardo incoraggianti, mostrando un incremento di attenzione da parte degli italiani verso il tema degli sprechi idrici e dell’inquinamento ambientale.

Negli ultimi 12 mesi il 73,7% della popolazione italiana ha bevuto acqua del rubinetto (trattata e non). Un tasso di crescita di oltre il 10% negli ultimi 4 anni. (fonte: ricerca Open Mind Research, 2018)

Le ragioni principali sono la comodità (31,4%), il gusto (24,3%) e il risparmio economico (19,2%).

Tra i consumatori di acqua del rubinetto, il 22,1% utilizza un sistema di affinamento dell’acqua di cui l’8,7% è rappresentato dalle caraffe filtranti (erano il 6,1% nel 2016).

“Gli italiani stanno iniziando a guardare al cosiddetto oro blu con un cuore verde, con la coscienza della propria responsabilità verso l’ambiente. Ci troviamo in una vera e propria emergenza della plastica con previsioni nel 2050 di un rapporto plastica-pesci di 1:1 nei nostri mari. (fonte: report Ellen MacArthur Foundation, 2016) Un tema su cui con passione e determinazione si stanno attivando anche i policy maker, come mostrato dalla decisione della Commissione Europea di mettere al bando gli imballaggi di plastica non riciclabili e di ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica a favore dell’acqua di rubinetto” ha commentato Lorenzo Sarvello, Managing Director di BRITA Italia.

Il contest “Relax with water”, on air dal 22 marzo al 19 aprile, nasce proprio con l’intento di valorizzare la dimensione di benessere legata all’acqua, invitando al contempo i consumatori a riflettere sulle proprie abitudini di consumo nell’ottica di un bere consapevole e sostenibile.

Nessun limite alla creatività: il contest di BRITA è un invito a condividere la bellezza di un momento di pausa e di relax della propria vita quotidiana. Da soli, con amici o familiari, ma soprattutto con il nostro bene più prezioso: l’acqua. Acqua da bere, acqua in cui nuotare, acqua diventata neve, acqua in cui rilassarsi, acqua intesa in tutte le sue forme ed espressioni.

Per partecipare al concorso, gli utenti avranno la possibilità di inviare una foto a tema entro le due settimane dall’inizio (22 marzo 2018) tramite la chat di messanger della pagina Facebook di BRITA Italia.

Una giuria, composta da tre membri dello staff comunicazione di BRITA Italia, selezionerà 5 immagini che verranno postate sulla pagina.

L’autore del post che entro il giorno 19/04/2018 avrà ricevuto il maggior numero di reaction, riceverà subito in regalo una caraffa filtrante BRITA Marella White con filtro.