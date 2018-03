Nonostante le avverse condizioni meteo, un 55enne è uscito in barca con due amici nelle acque antistanti Corigliano Calabro ma il natante si è ribaltato e l’uomo è morto: ha tentato invano insieme agli altri due amici di raggiungere la spiaggia, ma è stato colto da malore. I due amici lo hanno portato a riva ed hanno chiamato il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la guardia costiera.