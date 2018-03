Calcio: tifosi Lazio contro Var, arbitri a processo per match con Torino (2)

(AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match valevole per la 16esima giornata del campionato di serie A.

I tifosi, alla luce del mancato riscontro all’invito di negoziazione assistita fatto pervenire a Giacomelli e Di Bello, si sono rivolti al giudice di pace di Roma per aver subito “la frustrazione e la rabbia derivanti dall’aver partecipato, inermi, alla ingiusta penalizzazione della propria squadra, sentendosi chiaramente offesi sia nella loro veste di tifosi della Lazio, che di spettatori ed appassionati in genere, avendo assistito ad una competizione sportiva gravemente turbata nella sua regolarità”, spiegano i due legali. Per i due arbitri citati si configura una “grave responsabilità professionale”, per una “palese e inscusabile violazione delle norme del regolamento del gioco del calcio”, una “colpa grave” per un “chiaro errore tecnico” che va “totalmente addebitato” a loro due.

I due arbitri dovranno comparire davanti al giudice di pace il 25 giugno prossimo per rispondere del danno non patrimoniale, quantificato dai difensori in 600 euro per ciascun tifoso, che avrebbero cagionato ai sostenitori biancocelesti che hanno assistito a un risultato sportivo “fortemente condizionato da decisioni palesemente errate”. Decisione vissute “come forte ingiustizia” e che hanno determinato nei tifosi “un sentimento di smarrimento e di sfiducia nei confronti dei più elementari valori sportivi, che li ha portati a perdere interesse nel coltivare la propria passione come facevano prima”. Altri sostenitori della Lazio, fa sapere lo studio legale, hanno aderito all’azione risarcitoria e sarà presto notificato un nuovo invito alla negoziazione assistita a Giacomelli e Di Bello, presupposto per la citazione in giudizio.