Calcio: tifosi Lazio contro Var, arbitri a processo per match con Torino

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace per il mancato rigore e l’espulsione dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell’11 dicembre scorso tra Lazio e Torino.

Sotto accusa, nella causa pilota portata avanti dallo studio Previti, la non corretta applicazione del regolamento e del protocollo Var, l’assistente video introdotto quest’anno, da parte dei direttori di gara, l’arbitro Piero Giacomelli e Marco Di Bello designato al Var.

Secondo i promotori dell’azione legale, i due arbitri si sarebbero discostati da quanto stabilito dai regolamenti tecnici vigenti e dal protocollo Var, privando la squadra di un tiro dagli undici metri e infliggendo un’ingiusta espulsione, finendo per ‘condizionare’ la partita, terminata con la vittoria dei granata per tre gol a uno. (segue)