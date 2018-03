Ondata di Caldo africano in atto al Sud: il picco tra stasera e domani mattina, temperature incredibili [DATI LIVE]

Aumenta sempre di più il caldo di queste ore sull’Italia: in tutto il Paese è una giornata tipicamente Primaverile. Al Nord abbiamo +16°C a Ferrara, +15°C a Padova e Merano, +14°C a Milano, Torino, Bologna, Verona, Trento, Mantova, Vicenza e Sondrio. Al Centro +20°C a Pescara, +19°C a Guidonia, +18°C a Roma, +17°C ad Ancona e Latina, +15°C a Firenze. Ma le temperature più elevate, ovviamente, si registrano al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia dove nel pomeriggio ci aspettiamo i primi +30°C della stagione.

I valori termici rilevati dalle stazioni meteorologiche ufficiali alle ore 13:00 erano già elevatissimi, anche in località situate in collina e addirittura in montagna. Li riportiamo di seguito:

Sicilia : +28°C a Lentini, +27°C a Paternò, +26°C a Catania, Siracusa, Francofonte e Catenanuova, +25°C a Sambuca di Sicilia, Augusta, Noto, Ramacca e Mineo.

: a Lentini, a Paternò, a Catania, Siracusa, Francofonte e Catenanuova, a Sambuca di Sicilia, Augusta, Noto, Ramacca e Mineo. Calabria: +25°C a Platì, +24°C a Cosenza, Castrovillari, Cerzeto, Luzzi, Dipignano e Torano Castello, +23°C a Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Palermiti e Sant’Alessio in Aspromonte, +22°C a Serra San Bruno, Spadola e Cittanova, +21°C a Tropea, Fabrizia e Corigliano Calabro.

Fa molto caldo anche nel resto del Sud e soprattutto tra Molise e Puglia con +21°C a Barletta, +20°C a Bari, Termoli e Cerignola. Ma come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo, il picco del caldo deve ancora… iniziare! L’onda calda proveniente dal nord Africa raggiungerà il picco nella prossima notte. Le temperature aumenteranno sensibilmente nel pomeriggio/sera, in libera atmosfera di oltre 6-7°C rispetto ai dati attuali. Anche su Palermo, attualmente ferma a +19°C, ci sarà una clamorosa impennata termica. E continuerà a fare molto caldo anche per tutta la mattinata di domani, specie nella Puglia meridionale e nelle zone joniche.

