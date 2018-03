Camera: prima seduta venerdì 23 alle 11

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – La Camera dei deputati è convocata venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11.00 per la prima seduta della XVIII legislatura. All’ordine del giorno figurano: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti; l’elezione del Presidente che avrà luogo per scrutinio segreto. In base a quanto disposto dal Regolamento, la seduta sarà presieduta dall’onorevole Roberto Giachetti nella sua qualità di Vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della Legislatura precedente. Si legge in una nota della Camera.