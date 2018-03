Il campionato italiano della bugia 2018 sarà dedicato ai cambiamenti climatici

E’ dedicata al meteo e ai cambiamenti climatici la 42° edizione del Campionato italiano della bugia in programma a Le Piastre di Pistoia sabato 4 e domenica 5 agosto 2018. Oggi sono stati pubblicati i bandi per le sezioni verbale, letteraria e grafica.

Il tema di questa edizione, spiega un comunicato stampa, riguardera’ entrambe le articolazioni, cioe’ il Campionato italiano e quello internazionale, che lo scorso anno – fanno sapere gli organizzatori – ha visto una straordinaria partecipazione con artisti provenienti da tutti i continenti.

Gli aspiranti scrittori quest’anno saranno giudicati e recensiti da Sandro Veronesi e dovranno inviare i loro racconti-bugie entro sabato 7 luglio a accademiabugia@gmail.com. Stessa email per i concorrenti disegnatori, che avranno tempo per farlo fino al 15 luglio. Potranno inviare i loro disegni anche con la posta tradizionale, scrivendo a Accademia della Bugia, via della Chiesa 27, cap 51100 Le Piastre, (Pistoia), Italia. Le loro opere saranno esposte tutto il mese di agosto nelle strade del paese dell’Appennino.

L’Accademia della Bugia, che organizza l’iniziativa, ricorda che per iscriversi alla tradizionale e storica sezione verbale – le bugie dette ‘a voce’ – ed esibirsi sul palco, c’e’ tempo fino a poco prima della gara, cioe’ alle ore 12 di domenica 5 agosto. Due le sezioni: over 14 e ‘Bugia bambina’ riservata a chi, appunto, ha meno di 14 anni. Nel frattempo e’ stato presentato anche il ‘Bugiardino’, il simbolo, che accompagnera’ l’edizione 2018: raffigura un bugiardino con la bacchetta intento a far spuntare il sole da una nube. Lo ha disegnato il vincitore dell’ultima sezione grafica, Stefano Gamboni.